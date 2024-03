Stiri pe aceeasi tema

- „Marșul pentru viața” este organizat anual de toate cultele creștine, fiind un eveniment de promovare a valorilor pro viața. Evenimentul a fost organizat pentru prima data acum 50 de ani in Statele Unite ale Americii. Apoi, de-a lungul timpului, au avut loc marșuri pentru viața in majoritatea statelor…

- „Marșul pentru viața” este organizat anual de toate cultele creștine, fiind un eveniment de promovare a valorilor pro viața. Evenimentul a fost organizat pentru prima data acum 50 de ani in Statele Unite ale Americii. Apoi, de-a lungul timpului, au avut loc marșuri pentru viața in majoritatea statelor…

- Sute de persoane au participat astazi, 25 martie 2024, la cea de-a XIV-a ediție a evenimentului „Marșul pentru viața”, organizat la Aiud. „Marșul pentru viața” este organizat anual de toate cultele creștine, fiind un eveniment de promovare a valorilor pro viața. Evenimentul a fost organizat pentru prima…

- Sute de oameni, printre care parinți și copii, preoți ori alți reprezentanți ai cultelor religioase, au participat sambata la protestul 'Marșul pentru Viața', o manifestare menita sa descurajeze avorturile, susținandu-se ca „viața incepe la concepție”. Participanții s-au adunat in jurul orei 11 pe…

- Andreea Marin, in varsta de 49 de ani, a slabit foarte mult in ultimele luni, iar dovada sta in cea mai recenta aparitie a vedetei, care a fost impecabila. Prezentatoarea TV a participat la un eveniment organizat pe 8 martie, de Ziua Femeii, unde aceasta s-a intalnit cu femeile importante din viața…

- Dirty Fest, cunoscutul eveniment organizat de cei de la Dirty Shirt in perioada cand nu erau atat de faimoși precum sunt acum revine. Au evoluat, de la un eveniment organizat in Seini au ajuns sa cante pe scene mari ale muzicii rock. Și mai nou, de la Seini mergem la Cluj. „Dragilor, am decis sa facem…

- Andreea Antonescu este mai fericita ca niciodata de cand fiica ei cea mare a luat decizia de a se muta in Romania. Artista se simte implinita din toate punctele de vedere, mai ales ca Sienna se afla acum langa ea. Iata ce spune Andreea Antonescu despre o posibila viitoare nunta in viața ei! va imbraca…

- Complexul EMD a gazduit sambata, 20 ianuarie, prima ediție meet-ului Moldavia Robotics Competition (MRC), un eveniment organizat de Asociația Smart Cluster impreuna cu ByteForce, din cadrul concursului internațional First Tech Challange organizat in Romania de Nație Prin Educație. A fost cel mai mare…