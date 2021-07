Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe ziare europene i-au refuzat premierului ungar Viktor Orban publicarea unui manifest in sapte puncte prin care acesta isi rezuma viziunea asupra viitorului Uniunii Europene, respectivele mass-media motivandu-si refuzul prin faptul ca nu doresc sa ofere spatiu publicitar unui politician pe…

- Cintareata americana Britney Spears a prezentat scuze fanilor pentru ca a pretins ca se simte bine in timp ce suferea din cauza tutelei „abuzive”. Joi seara, pe Instagram, ea a scris ca nu a vorbit despre asta inainte din cauza mindriei: „Nu vreau ca oamenii sa creada ca viata mea e perfecta, pentru…

- Premierul canadian Justin Trudeau a prezentat scuze oficiale joi pentru cei peste 600 de italieni internati in lagare in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial si pentru prejudiciile aduse comunitatii italo-canadiene, informeaza vineri AFP, potrivit Agerpres. "Ma ridic azi in fata Camerei (Comunelor)…

- Jurnalistul Martin Bashir a reactionat dupa acuzatiile potrivit carora ar fi folosit metode inselatoare pentru a o determina pe Printesa Diana sa acorde un interviu in anul 1995 pentru BBC. Bashir le-a cerut scuze lui William si Harry si a precizat ca nu exista vreo legatura intre faptele sale si moartea…

- Dinamo a fost invinsa de UTA, scor 0-1. Deian Sorescu (23 de ani) a ratat un penalty și se considera vinovat pentru eșec. Toate detaliile despre Dinamo - UTA 0-1, AICI! Sorescu a obținut o lovitura de pedeapsa in minutul 36, la acțiunea care a urmat golului marcat de UTA. Tot el și-a asumat executarea…

- Peste 200.000 de romani și-au anulat programarea facuta pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca, iar 99.000, care au confirmat programarea, nu s-au mai prezentat la imunizare, dupa ce au aparut informații legate de tromboze asociate acestui vaccin. ”Este un procent mare, o treime din persoanele programate…