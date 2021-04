DÎNCU analizează protestele: Nu se pot compara! Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, afirma ca protestele de strada din ultimele zile sunt consecinta unei crize politice si sustine ca manifestatiile de acum nu se pot compara cu cele generate de Ordonanta 13 din 2017 sau cu 10 august 2018. „Oamenii ies si striga, fiecare are revendicarea lui, nu e aceeasi revendicare. (…) Oamenii nu au vrut neaparat in momentul asta, cred ca ”Jos guvernul, ci vor mai mult, vor sa poata sa participe la sistem si la propria lor viata, sunt speriatii de spitale, sunt speriati sa mearga la spitale”, afirma sociologul, citat de News.ro. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

