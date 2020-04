Stiri pe aceeasi tema

- Cand s-a implinit un an de la dispariția Luizei Melencu, Gheorghe Dinca a facut noi declarații! Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a dezvaluit ce susține acum „monstrul din Caracal” ca s-a intamplat cu cele doua fete pe care le-a rapit de pe strazile din Caracal.

- Dinca susține ca nu a spus adevarul in fața anchetatorilor, iar Alexandra este in viața. De asemenea, Gheorghe Dinca susține ca „nu a fost aparat așa cum trebuie” și ofera declarații halucinante. El și-a retras declarațiile susținand ca nu le-a omorat pe cele doua adolescente. Tonel Pop, avocatul familiei…

- Gheorghe Dinca susține ca "nu a fost aparat așa cum trebuie" și ofera declarații halucinante. Dupa ce, inițial, a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, și-a retractat afirmațiile, susținand ca nu le-a omorat pe cele doua adolescente. Familia Alexandrei Macesanu…

- Luiza Melencu, tanara din Diosti, judetul Dolj, a disparut pe 14 aprilie 2019, din Caracal. Concluzia anchetei a fost ca adolescenta e fost rapita de catre Gheorghe Dinca, sechestrata timp de mai multe zile, violata si ucisa, trupul fiindu-i ars. Mama fetei a postat un mesaj la 1 an de la dispritia…

- Noi detalii din cazul Caracal! Elena Dinca, sotia "monstrului din Caracal" va fi din nou audiata de procurori. Tonel Pop a dezvaluit ca existe probe halucinante in dosar, care arata implicarea femeii in ceea ce s-a intamplat cu Luiza Melencu si Alexandra Macesanu.

- Barbatul, pe care vecinii il descriau ca fiind un familist convins, scria, pe 5 ianuarie, despre Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, care a marturisit ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu.

- Zeci de oameni s-au adunat, duminica la pranz, in Piata Universitatii din Bucuresti pentru a protesta fata de procurorii care au anchetat cazul Caracal, in care Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre pentru…

- Gheorghe Dinca, barbatul care le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, a ajuns sa comita faptele odioase dupa luni de zile in care a incercat sa-și gaseasca o femeie alaturi de care sa traiasca și care sa-i indeplineasca fanteziile dupa care tanjea.