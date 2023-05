Curtea de Apel Craiova a dat o sentința definitiva astazi, 30 mai, in dosarul in care Gheorghe Dinca, in varsta de 70 de ani, din Caracal, a fost acuzat de uciderea Luizei Melencu și Alexandrei Maceșanu. Magistratii Curtii de Apel Craiova au menținut maximul pedepsei prevazut de lege, in cazul persoanelor peste 65 de ani. In schimb, in cazul complicelui lui Dinca, Stefan Risipitean, pedeapsa a fost majorata de la sapte la 12 ani pentru viol. Dinca se afla din anul 2019 la Penitenciarul Craiova.