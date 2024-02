Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins apelul lui Ioan Buzatu, fiul fostului deputat liberal Horațiu Buzatu, fața de decizia Tribunalului Dolj din vara anului trecut cand fiul fostului deputat a primit 2 ani de inchisoare pentru conducerea unui autovehicul sub influența drogurilor la care…

- Aviz amatorilor! Polițiștii au pus in aplicare un mandat emis de Judecatoria Racari, pe numele unui barbat de 36 de ani, din comuna Lungulețu. Acesta a fost condamnat la 3 ani de inchisoare pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere și punerea in circulatie…

- Un barbat de 66 de ani, din județul Suceava, acuzat ca a pacalit mai mulți oameni pretinzand ca este avocat, a fost condamnat definitiv la patru ani de inchisoare. Curtea de Apel Suceava l-a condamnat definitiv, in 19 ianuarie, pe un barbat de 66 de ani la patru ani de inchisoare pentru inșelaciune…

- Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un tanar de 21 de ani, condamnat la un an si cinci luni de inchisoare cu executare pentru comiterea a trei infractiuni de furt. Potrivit oamenilor legii, in 2012, tanarul a furat portofelele a trei persoane din Craiova. Cea mai mare suma sustrasa de…

- Fapta a fost savarșita la 17 februarie 2022, la ora 03:30, pe DN 17A. Aflat la volanul unui autoturism Dacia Logan al Primariei Sucevița, primarul a fost oprit in trafic de polițiști chiar in fața sediului administrației locale și a fost testat cu apratul etilotest.Rezultatul a fost de 0,86 mg/l alcool…

- Fostul polițist Cristian Cioaca a scapat din inchisoare dar nu scapa de familia Ghinescu. Mama Elodiei se lupta sa primeasca daunele morale pe care instanța i le-a impus fostului polițist prin proces. Acum, dupa ieșirea lui Cristian Cioaca din inchisoare, a fost pus pe rol, din nou, procesul pentru…

- Curtea de Apel Cluj a soluționat definitiv dosarul in care profesorul clujean Bone Ferenc a fost acuzat ca a ucis-o pe Molnar Beata. Horararea definitiva: 21 de ani și 3 luni de inchisoare Potrivit rechizitoriului, in perioada 21-22 mai 2022, intre orele 18.30 și 3 dimineața, Bone Ferenc ar fi facut…

- La data de 3 noiembrie a.c., in jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Balțești, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu in comuna Șoimari au observat un autoturism care a parasit partea carosabila, intrand intr-un șanț. In urma legitimarii conducatorului…