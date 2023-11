Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Universitatea Craiova a invins miercuri, in deplasare, scor 1-0, formatia UTA Arad, intr-un meci din cadrul grupei a 4-a din Cupa Romaniei.Prima repriza a fost una terna, fara ocazii de gol. In partea secunda, craiovenii au trimis in bara, in minutul 54, iar in minutul 71 portarul gazdelor,…

- Chindia a evoluat azi in Cupa Romaniei, pe propriul teren, contra celor de la Petrolul. In afara celor doua ocazii, cand mingea a lovit transversala, in minutele 9 și 26, plus inca un moment ofensiv in minutul 77, targoviștenii nu au pus in pericol poarta adversa... "Gazarii" au punctat de doua ori,…

- Echipa Dinamo Bucuresti a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia CFR Cluj, intr-un meci din etapa a 12-a a Superligii.Meciul de pe Arena Nationala a inceput cu un moment de reculegere in memoria lui Catalin Haldan. In minutul 7 s-a accidentat Camora, care a si fost…

- Gigi Becali, euforic dupa FC Bihor – FCSB 0-2. Patronul vicecampioanei a vorbit despre evoluția jucatorilor sai, din duelul de la Oradea. Vicecampioana Romaniei a invins-o pe FC Bihor, in deplasare, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Grupei C a noului sezon de Cupa Romaniei. Meciul…

- Echipa FCSB a invins miercuri seara, in deplasare, scor 2-0, formatia FC Bihor, intr-un meci contand pentru grupa C a Cupei Romaniei.FCSB a inceput partida cu o formula fara multi titulari si a dominat prima repriza, in care a si inscris, in minutul 26, prin David Miculescu. Oradenii au jucat…

- UTA joaca in aceasta seara primul meci din grupele Cupei Romaniei in actualul sezon, pe terenul formației din liga secunda, Gloria Buzau. Antrenorul Mircea Rednic... The post Rednic schimba radical formula in meciul din Cupa Romaniei cu Gloria Buzau appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- In zilele de 29, 30 și 31 august s-a disputat play-off-ul Cupei Romaniei, ediția 2023-2024. Din pacate nicio echipa din Timis nu a mers mai departe. Daca in prima zi s-au impus pe linie favoritele, ziua a doua a dus și prima surpriza din aceasta faza a competiției de tradiție din fotbalul romanesc.…

- Echipa Otelul Galati a incheiat la egalitate luni, in deplasare, scor 1-1, meciul din etapa a patra disputat in compania formatiei Sepsi OSK. A fost pentru prima oara in acest sezon cand defensiva covasnenilor a primit gol.Meciul de la Sf Gheorghe a inceput cu o surpriza, Sepsi primind primul gol…