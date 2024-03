Stiri pe aceeasi tema

- In lumea afacerilor moldovenești, exista puține povești care rivalizeaza cu cea a companiei Dina Cociug. Cu o istorie de 30 de ani, acest titan al industriei utilajelor și serviciilor in domeniul HoReCa, Frig Industrial, Clima și Retail și-a caștigat un loc de cinste in inimile companiilor și a clienților…

- Ambalajele de unica folosința folosite de cei din HoReCa pot, intr-o oarecare masura, sa influențeze experiența gastronomica a unui client. Dezamagit sau dimpotriva, impresionat de ceea ce primește, clientul revine cu feedback pozitiv. Eventual și cu alte comenzi, in mod repetat. La capitolul sosuri,…

- The 2023 turnover of wholesale and retail trade, and the maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles was 11 percent up, unadjusted, from the year before, mainly due to growth in trade in motor vehicles (+20.5 percent), and parts and accessories for motor vehicles (+0.9 percent), shows data…

- ”Grupul de restaurante City Grill, jucator autohton din industria HoReCa, a incheiat 2023 cu o cifra de afaceri de 55 milioane euro. Pentru anul in curs se estimeaza o depasire a pragului de 60 milioane de euro, fiind sustinuta prin deschiderea de unitati noi, dar si prin performanta restaurantelor…

- Cat de afectați vor fi turiștii romani de taxa de clima introdusa in Grecia de anul acesta Continue reading Cat de afectați vor fi turiștii romani de taxa de clima introdusa in Grecia de anul acesta at Tabu.

- O persoana poate sa dețina doar o singura microintreprindere, incepand cu acest an, fața de trei cat era pana acum. Cei care sunt in aceasta situație trebuie sa opteze pentru care dintre firme sa fie aplicat sistemul de impozit pe profit. Astfel, un acționar/asociat poate deține peste 25% din valoarea…

- Cunoscutul comediat clujean, Nicu Bendea, a realizat un material video la Milexim in Campia Turzii, in care a prezentat oferta de mancare, cazare și relaxare de la cunoscuta locație HoReCa. Pe un ton glumeț, Nicu Bendea a facut o scurta trecere in revista a ofertei celor de la Milexim, focusandu-se…

- ”Firma internationala de avocatura CMS a asistat L&C Properties, parte a M Core, unul dintre cei mai mari detinatori de proprietati comerciale din Marea Britanie, care dispune de un portofoliu combinat de active evaluat la peste 6 miliarde de euro, cu privire la cea mai mare investitie a M Core pana…