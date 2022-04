Din nou atac la jurnaliști Cum bine se știe, bombele nu țin cont unde și pe cine lovesc. Deși ar trebui, conform normelor internaționale in vigoare, ca jurnaliștii sa nu fie ținte de razboi, rușii nesocotesc aceste norme și lovesc la intamplare. Trimisul RNE in Ucraina, Fran Sevilla, a fost victima unui atac de artilerie rus, din care, din fericire, a scapat nevatamat. Mașina cu care se deplasa reporterul de la Radio Nacional de Espana in Ucraina, a fost lovita marți de artileria rusa, dupa cum relateaza chiar jurnalistul. Incidentul a avut loc la sud de Zaporiya, aproape de linia frontului și de zona ocupata de trupele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Serbiei Aleksandar Vucic a acuzat Ucraina si o tara neidentificata din Uniunea Europeana ca se afla in spatele unei serii de amenintari false cu bomba vizand avioane de pasageri ale companiei Air Serbia, relateaza Reuters. De la lansarea invaziei Rusiei in Ucraina spre sfarsitul lunii februarie,…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca pachetul de sanctiuni la adresa Rusiei va continua sa creasca. “In Spania am aplicat sanctiuni foarte dure in ceea ce priveste oligarhii rusi din tara noastra”, a precizat Sanchez. ”Presedintele Zelenski a fost destul de clar,…

- Site-urile oficiale ale guvernului rus se confrunta cu atacuri cibernetice fara precedent si fac eforturi tehnice pentru a filtra traficul strain, a comunicat, joi, Ministerul rus al Digitalizarii, citat de agentia de stiri de stat TASS, transmite Reuters. Entitatile guvernamentale ruse si companiile…

- Celebrul jurnalist Brent Renaud, in varsta de 51 de ani, de la The New York Times, a fost impușcat, duminica, de forțele ruse care au deschis focul asupra unei mașini in apropiere de Irpin, a spus șeful Poliției din zona. Brent Renault se afla intr-o mașina, alaturi de un coleg, iar la un moment dat…

- SUA estimeaza la aproximativ 6.000 de morti pierderile umane suferite de trupele ruse in cele doua saptamani de invazie in Ucraina, iar pe cele ale fortelor ucrainene la 4.000, a declarat miercuri o sursa oficiala de la Washington pentru canalul de televiziune CBS News, potrivit EFE. Aceasta estimare…

- Dincolo de alianța pe plan politic dintre Rusia și Belarus in cazul conflictului din Ucraina, cele doua sunt de aceeași parte a baricadei și in ceea ce privește producția de ingrașaminte pe baza de azot sau de potasiu. In condițiile in care rușii livreaza peste 40% din fertilizanții pe baza de azot…

- Au fost valuri de proteste joi seara in Capitala Moscova, la Sankt-Petersburg și in alte 50 de orașe din Rusia, dupa decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Peste 1.500 de manifestanți au fost arestați. Cei mai mulți s-au strans in Piața Pușkin, din Moscova, potrivit informatiilor transmise…

- În cadrul unui interviu, Aleksandr Lukasenko, a afirmat ca omologul sau rus Vladimir Putin i-a promis ca îi va acorda rang de colonel în armata rusa, dar înca nu a facut-o. „Daca a promis, sa o faca!”, a insistat Lukașenko. „Putin este colonel si…