Stiri pe aceeasi tema

- Planeta noastra – devenita mai calda, mai poluata si mai neospitaliera – s-a schimbat sub efectele activitatii umane si, in acest mediu nou, bolile infectioase prolifereaza, scrie Agerpres preluand AFP. Studii recente au dezvaluit consecinte complexe ale schimbarilor climatice provocate de om, cu raspandirea…

- Planeta noastra – devenita mai calda, mai poluata si mai neospitaliera – s-a schimbat sub efectele activitatii umane si, in acest mediu nou, bolile infectioase prolifereaza, scrie Agerpres preluand AFP. Studii recente au dezvaluit consecinte complexe ale schimbarilor climatice provocate de om, cu raspandirea…

- Planeta noastra – devenita mai calda, mai poluata si mai neospitaliera – s-a schimbat sub efectele activitatii umane si, in acest mediu nou, bolile infectioase prolifereaza, scrie Agerpres preluand AFP. Studii recente au dezvaluit consecinte complexe ale schimbarilor climatice provocate de om, cu raspandirea…

- Planeta noastra - devenita mai calda, mai poluata si mai neospitaliera - s-a schimbat sub efectele activitatii umane si, in acest mediu nou, bolile infectioase prolifereaza, informeaza AFP.

- Furia iți poate afecta funcția vaselor de sange, arata un studiu. Ați simțit vreodata ca furia va curge prin vene? Ei bine, acest lucru nu este prea departe de adevar, potrivit unei noi cercetari, relateaza CNN. Sentimentele de furie afecteaza in mod negativ sanatatea vaselor de sange, potrivit unui…

- Conform rezultatelor unui studiu publicat miercuri, 56 de multinaționale sunt responsabile pentru mai mult de jumatate din poluarea cu plastic la nivel mondial, iar cinci dintre ele sunt responsabile pentru un sfert din aceasta poluare

- Rarul fenomen astronomic va incepe in Oceanul Pacific la ora locala 15.42 (18.42 ora Romaniei), iar apoi se va termina in Atlantic la ora locala 20.52 (23.52 in Romania). „Soarele Negru” va fi vizibil pentru ochii a milioane de oameni din Mexic, Statele Unite și Canada. Romanii vor putea urmari evenimentul…

- Pfizer a anuntiat marti ca medicamentul sau Adcetris a extins supravietuirea la pacientii cu cel mai frecvent tip de limfom, intr-un studiu in stadiu avansat, sustinand eforturile de extindere a utilizarii tratamentului obtinut prin achizitionarea Seagen, pentru 43 de miliarde de dolari, transmite Reuters,…