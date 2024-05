Viena vrea să angajeze personal din România. Asistentele, la mare căutare Wiener Privatklinik din Viena, unde deja lucreaza cativa medici romani si 20 de asistente romance, vrea sa mai angajeze asistente din Romania, a declarat pentru News.ro Thomas Peter Ebm, CEO al Wiener Privatklinik. ”Lucreaza foarte bine, sunt extrem de calificate”, afirma el, subliniind totodata ca mai mult de un sfert dintre pacientii internationali ai spitalului sunt romani, cele mai solicitate servicii fiind cele oncologice. De asemenea, spitalul investeste 70 milioane euro pentru extinderea cu o suprafata de 22.000 de metri patrati. De altfel, spitalul a fost inclus pentru al patrulea an consecutiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Wiener Privatklinik din Viena, unde deja lucreaza cativa medici romani si 20 de asistente romance, vrea sa mai angajeze asistente din Romania, a declarat pentru News.ro Thomas Peter Ebm, CEO al Wiener Privatklinik. "Lucreaza foarte bine, sunt extrem de calificate", afirma el, subliniind totodata ca

- De altfel, spitalul a fost inclus pentru al patrulea an consecutiv in clasamentul celor mai bune spitale din lume – World’s Best Hospitals – realizat de publicatia americana Newsweek in colaborare cu Statista. Editia din acest an a clasamentului cuprinde peste 2.400 de spitale din 30 de tari. La Wiener…

