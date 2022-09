Stiri pe aceeasi tema

- Pe Dorian Popa nu-l mai atrag banii televiziunilor. Vedeta a noii generații, solistul caștiga prea bine din online in comparație cu statutul de vedeta pe sticla. A ajuns cunoscut datorita serialului ”Pariu cu viața” (Pro TV) insa, dupa mai multe proiecte și participari la emisiuni de succes de televiziune,…

- Gabriela Cristea este prezentatoare la un show matrimonial difuzat pe Antena Stars, iar vedeta este mulțumita de banii pe care ii incaseaza lunar. Soția lui Tavi Clonda susține ca este o femeie implinita financiar. Salariul Gabrielei Cristea la Antena Stars este confidențial, insa vedeta mai are și…

- De multi ani, au existat diverse speculatii vizavi de cati bani castiga Andreea Esca la Pro TV. S-au tot vehiculat diverse sume, dar jurnalista nu a oferit nicio cifra. Pentru ca este una dintre persoanele cele mai apropiate Andreei Esca, toata lumea a crezut ca Alexia Eram stie cat castiga... The post…

- Lolrelai a dezvaluit ca iși caștiga existența din TikTok. Vedeta a marturișit ca sunt TikTokeri care caștiga zeci de mii de euro pe saptamana și a povestit cum face ea banii pe platforma digitala, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi au planuri mari de viitor. Ramona Olaru a fost cea care a dat carțile pe fața și a marturisit detalii din relația cu prezentatorul TV. Cei doi vor merge in vacanța impreuna și iși doresc sa devina parinți cat mai curand.

- Bianca Dragușanu este cunoscuta de țara intreaga. Diva a intrat in atenția publicului datorita lui Catalin Botezatu in anul 2009. Aceasta a avut o viața controversata din punct de vedere amoros, insa acum se ocupa exclusiv de ea și de fiica ei, Sofia. Vedeta are planuri mari de viitor, iar scopul ei…