Stiri pe aceeasi tema

- Toate siturile arheologice din Grecia, inclusiv Acropola Atenei, vor ramane inchise de joi pana duminica in cele mai fierbinti ore ale zilei din cauza unui nou episod canicular, a anuntat Ministerul Culturii grec.

- Din cauza caniculei, apa cu porția de la Nova Apaserv pentru mai multe comune din județ Avand in vedere condițiile climatice cu temperaturi ridicate din ultima perioada care au dus la creșterea consumului de apa, S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani informeaza ca este in imposibilitatea de a asigura, pe…

- Gardienii de la Acropola din Atena si de la alte situri arheologice din Grecia isi vor opri activitatea timp de patru ore incepand de joi din cauza conditiilor dificile de munca legate de canicula din Grecia, a anuntat marti sindicatul lor, PEYFA, citat de France Presse.Masura se va aplica intre…

- Valul de caldura și temperaturile caniculare ce afecteaza mai multe zone din țara aduc restricții de circulație, in primele zile din aceasta saptamana. Așadar e bine ca șoferii sa țina cont de anunțul venit, luni, de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Se anunța restricții…

- In ciuda temperaturilor exagerate din Grecia, manifestate pe fondul valului de caldura Cerberus, localurile turistice au fost pline de calatori. Nu toți au putut sa faca fața caniculei, insa. Multe persoane au ajuns sa fie transportate la spital, din cauza valorilor termice de peste 40 de grade Celsius.…

- Horoscop zilnic BERBECGelozia isi poate scoate capul urat la lumina azi. Poate implica o relatie romantica. Evit-o implicandu-te in cat mai multa comunicare. Este timpul sa faci un anumit efort ca sa transformi un dezavantaj in avantaj. Emotiile puternice te pot ajuta in anumite circumstante. O reconciliere…

- In condițiile in care profesorii au anunțat ca iși vor continua protestul, apare o noua problema pentru elevii de la noi din țara. Cand s-ar putea recupera orele pierdute din cauza grevei din invațamant. „Greva generala continua” Miercuri seara, liderii sindicatelor din Educație au anunțat prelungirea…

- Bulgaria era in 2020 pe locul cinci in UE dupa numarul de stupi de albine. Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ 0,9 milioane, iar Spania are putin peste acest nivel, Italia si Grecia au fiecare un milion, in timp ce Romania…