Din 16 mai încep primele meciuri din Bundesliga anunţă oficialii Primele meciuri din campionatul de fotbal al Germaniei dupa autorizarea reluarii sezonului se vor disputa pe 16 mai, au decis cluburile din Bundesliga in cursul unei videoconferinte desfasurate joi, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Germania devine astfel prima tara europeana care reia in mod oficial competitiile fotbalistice, pe fondul pandemiei de coronavirus. Miercuri, Liga germana de fotbal (DFL) anuntase ca data reluarii competitiei in cele doua esaloane din Bundesliga a fost fixata pentru ziua de vineri, 15 mai, dupa ce autoritatile de la Berlin si-au dat acordul in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

