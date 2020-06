Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 incepe sa creasca din nou, dupa cateva zile de scadere. Apar noi focare in zone in care virusul nu facuse multe victime, dar mai ales in spitale si camine.

- Indemnul "Stati acasa!" a primit o conotatie noua in ultimele doua luni, dupa declansarea pandemiei provocate de COVID-19, iar primele analize releva faptul ca aceasta perioada isi pune amprenta atat asupra apetitului pentru achizitii imobiliare, cat si asupra preferintelor clientilor. Compania…

- La mai bine de doua luni de la aparitia coronavirusului, sportul continua sa ramana in stand-by. Majoritatea campionatelor au fost amanate sau suspendate, iar mai multe tari au fost nevoite sa declare stare de urgenta. In momentul actual, peste 3,5 milioane de oameni au fost infectati cu noul virus,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca, de saptamana viitoare, Romania va incepe sa produca peste 2 milioane de doze de Plaquenil, un medicament impotriva malariei care are potențial de a trata și pacienții cu coronavirus. „In acest moment urmeaza sa producem peste 2 milioane de doze de Plaquenil…

- Colliers: Investitorii sunt interesați de proiecte imobiliare noi, chiar și in contextul COVID-19, dar se asteapta la o inasprire a conditiilor de finantare Investitorii imobiliari sunt in continuare interesati de proiecte noi in Romania, chiar si in contextul epidemiei de COVID-19, arata un studiu…

- Daruiește Viața incepe ridicarea unui spital modular pentru pacienții cu COVID-19, amplasat in curtea Spitalului Elias, in baza acordului dat de conducerea acestuia, care va fi finalizat in patru saptamani, iar dotarea și funcționarea lui vor fi in sarcina spitalului și a Ministerului Sanatații.Situația…

- Romania inregistreaza peste un sfert din decesele COVID-19 din Europa Centrala și de Sud-Est, potrivit unui grafic worldometers.info. Fostul ministru Olguța Vasilescu reacționeaza dur intr-o postare pe Facebook la aceasta informație, identificand greșelile comise de Guvernul Orban de la inceputul…

- Imagine a virusului SARS-CoV-2 obținuta cu ajutorul microscopului electronic Guvernul Romaniei, invațand pana acum din greșelile altor state, ia masuri gradate pentru a ține sub control raspandirea virusului SARS-CoV-2, care provoaca boala COVID-19.Nu am ajuns (inca) la masurile pe care le-a luat China,…