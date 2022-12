Dilemele lui Putin la final de an. Planurile din februarie, distruse de realitatea din teren

Stiri pe aceeasi tema

- Este imposibil de prezis cand Vladimir Putin va pierde poziția de președinte al Federației Ruse, insa este evident ca ”Putinismul” nu va continua ca model de comanda politica, potrivit unei analize publicate de Consiliul pentru Geostrategie, un ONG apropiat de Parlamentul de la Londra. Argumentele se…

- Președintele Ucrainei și-ar dori o lupta corp la corp cu liderul de la Kremlin și susține ca l-ar invinge. Intr-un interviu acordat unei televiziuni din Franța, Zelenski s-a declarat pregatit sa-l infrunte pe Putin. Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: – Un barbat adevarat, daca vrea sa-i transmita…

- Una din principalele teze folosite de Rusia inca din 2014, cand a inceput razboiul impotriva Ucrainei, a fost ca populația rusofona din estul Ucrainei este discriminata, sufera abuzuri și iși dorește o orientare politico-economica catre Moscova, nu catre Occident. Astfel de argumente au fost reluate…

- Președintele Rusiei nu mai are nicio conferința de presa programata pana la sfarșitul anului, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. El a confirmat ca liderul de la Kremlin rupe tradiția de a ține conferința de presa anuala, la care participau sute de jurnaliști, ruși și straini.…

- Toate tipurile de scenarii cu privire la evoluția razboiului din Ucraina iau in calcul atitudinea populației din Federația Rusa pentru ofensiva militara. Acest indicator poate oferi semnale despre capacitatea maxima de mobilizare militara, despre modul in care vor fi acceptate pierderile de pe front…

- Președintele Rusiei i-a spus cancelarului german, intr-o discuție telefonica pe care au avut-o vineri, ca refuza sa negocieze cu Ucraina incetarea razboiului, atata timp cat Occidentul ajuta ucrainenii cu armamanent. Vladimir Putin a vorbit vineri la telefon cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, caruia…

- Instalarea iernii in Ucraina schimba o serie de variabile in ceea ce privește acțiunea militara a ambelor forțe combatante. O analiza publicata recent de Jack Watling, cercetator in științe militare la Royal United Services Institute (RUSI / Marea Britanie), arata ca iarna va favoriza armata Ucrainei,…

- O statuie a lui Vladimir Putin gol, pe o toaleta aurie, a fost scoasa la licitație, suma obținuta urmand sa fie folosita pentru cumpararea unei drone pentru Ucraina, potrivit Czechia posts. Putin gol, cu micuțul Lukașenko in poala, cu un lanț de aur la gat, așezat pe o toaleta aurie. In loc de sceptru,…