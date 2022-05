Stiri pe aceeasi tema

- Reflectand asupra crizei rachetelor din Cuba, președintele John Kennedy a avertizat odata ca puterile nucleare „trebuie sa evite acele confruntari care aduc adversarul in poziția de a alege fie o retragere umilitoare, fie un razboi nuclear”, scrie jurnalistul Stephen Collinson,

- Stranepoata fostului lider sovietic Nikita Hrusciov a avertizat ca s-ar putea ca Rusia sa se pregateasca pentru utilizarea armelor nucleare in Ucraina, transmite BBC. Nina Hrusciova, profesor de relatii internationale in SUA si un critic constant al liderului de la Kremlin, a declarat pentru BBC ca,…

- Sir Richard Shirreff, fost comandant adjunct al NATO pentru Europa din 2011 pana in 2014, a declarat ca Alianța „trebuie sa fie pregatita” pentru razboi cu Rusia, pe masura ce invazia lui Vladimir Putin in Ucraina ajunge la un punct critic. Shirreff a sugerat ca Occidentul sa trimita rapid „echipament…

- Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj prin care solicita implicarea și mai puternica a Occidentului in razboiul din Ucraina, avertizand cu privire la noi tactici pe care Vladimir Putin le va adopta pentru a-și atinge scopul bine stabilit. De asemenea, liderul ucrainean a anunțat ca armata sa se…

- Președintele american Joe Biden a cerut luni un „proces pentru crime de razboi” pentru atrocitațile din Bucea, in Ucraina, și a promis sancțiuni mai dure impotriva Moscovei, in timp ce omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski a cerut lumii sa recunoasca un „genocid” facut de trupele ruse in apropiere…

- Ucraina se afla in a patra saptamana de bombardamente, iar pana in prezent sute de civili ucraineni și-au pierdut viața, fiind victimele unui lider tiran, care dorește cu toata puterea sa dețina controlul absolut. Din pacate, mulți copilași și-au pierdut viața alaturi de familiile lor sau chiar in fața…

- Avertismentul lui Putin: Prețurile globale la alimente vor inregistra creșteri suplimentare Avertismentul lui Putin: Prețurile globale la alimente vor inregistra creșteri suplimentare Rusia este pregatita sa furnizeze ingrasaminte minerale partenerilor straini, iar restrictiile cu privire la importul…

- Patru elicoptere din Ucraina au aterizat pe Aeroportul International din Iasi. Ministerul Apararii Naționale precizeaza ca este vorba despre operațiuni de mentenanța. Asta dupa ce Vladimir Putin a avertizat țarile UE, mai ales Romania, sa nu gazduiasca avioane din Ucraina. Fii la curent cu…