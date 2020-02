Dikh TV, primul canal de televiziune al romilor, transmite din Ungaria

3 metode rapide si utile de relaxare dupa o zi solicitanta

Cu siguranta ai avut zile in care ai simtit ca puterile iti sunt consumate in totalitate, iar tu esti epuizat atat fizic, cat si psihic in urma unei zile in care ai fost solicitat fara intrerupere. De cele mai multe ori, acest lucru se intampla la locul de munca, dar poti avea zile grele… [citeste mai departe]