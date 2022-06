Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca in Germania acest serviciu nu este disponibil online, cancelarul Olaf Scholz a fost nevoit sa se deplaseze joi personal pentru a depune cererea de innoire a pasaportului si cartii de identitate, a relatat el cu regret cu prilejul unei conferinte pe tema digitalizarii, noteaza AFP. 'Am solicitat…

- Pentru ca in Germania acest serviciu nu este disponibil online, cancelarul Olaf Scholz a fost nevoit sa se deplaseze joi personal pentru a depune cererea de innoire a pasaportului si cartii de identitate, a relatat el cu regret cu prilejul unei conferinte pe tema digitalizarii, noteaza AFP. Fii…

- Pentru ca in Germania acest serviciu nu este disponibil online, cancelarul Olaf Scholz a fost nevoit sa se deplaseze joi personal pentru a depune cererea de innoire a pasaportului si cartii de identitate, a relatat el cu regret cu prilejul unei conferinte pe tema digitalizarii.

- Rusia a acuzat vineri Germania ca dezechilibreaza securitatea europeana prin "remilitarizare", in contextul in care Berlinul incearca sa iși suplimenteze cheltuielile militare ca raspuns la invazia Moscovei in Ucraina, relateaza Reuters.Intr-o serie de comentarii publicate saptamana aceasta in ziarele…

- Anuntul a fost facut miercuri de cancelarul german Olaf Scholz, care a realizat o paralela cu efectele celui de Al Doilea Razboi Mondial in tara sa, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Cei care traiesc in Germania stiu ca bombele care au cazut in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial sunt inca…

- Dupa ce au exclus o vizita a presedintelui german Frank-Walter Steinmeier la Kiev, oficialii ucraineni s-au repliat din mers și l-au invitat in schimb pe cancelarul german Olaf Scholz, transmite miercuri dpa. „Am comunicat faptul ca presedintele meu si guvernul ar fi foarte fericiti daca cancelarul…

- Premiera pentru Germania, tara care a decis sa-si sporeasca masiv cheltuielile militare, in urma invaziei ruse asupra Ucrainei, informeaza AFP. Un prim pas in acest sens este achizitia de drone inarmate, demers pentru care Comisia pentru aparare din Bundestagul german și-a dat miercuri acordul. Astfel,…

- Germania intentioneaza sa elimine obligativitatea carantinei pentru majoritatea persoanelor care se imbolnavesc de Covid-19, arata o propunere de joi a Ministerului Sanatatii. Conform regulilor existente, persoanele cu Covid-19 trebuie sa stea in carantina timp de cel putin sapte zile. Ministrul Sanatatii,…