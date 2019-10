Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei 39 de asiatici (vietnamezi și chinezi) care au fost gasiți morți saptamana trecuta intr-un container la Londra a luat primul contact cu Europa prin Romania. Vo Ngoc Nam, in varsta de 28 de ani, a parasit Vietnamul legal, cu contract de munca semnat cu o fabrica din Romania, a notat CNN.…

- Cu toate acestea, oamenii nu prea se inghesuie sa se angajeze, iar firmele se plang ca nu-si pot onora comenzile. Unul din motive ar fi drumurile proaste. Daca in Europa in noua ore se pot strabate 800 de kilometri, la noi in tara cu greu se parcurg 300 de kilometri.

- Prima reuniune in Romania a Comitetului de Legatura al Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). La invitatia si in organizarea Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania – ACAROM, reprezentantii industriei auto din tarile UE s-au reunit la Bucuresti, astazi, 26 septembrie…

- Programul Operational Comun Romania – Ucraina 2014-2020 se alatura celorlalte programe de cooperare finantate de Uniunea Europeana. Acesta are loc in cadrul evenimentului devenit traditional, „Ziua Cooperarii Europene”. Actiunile vor contribui la salvarea de vieti omenesti, prin organizarea unei campanii…

- Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe se implica in ediția a XII-a a concursului „Euroscola”, cu un proiect intitulat „O jumatate de veac cu Romulus Cioflec, scriitor calator in toata Europa”. Concursul național „EUROSCOLA”, ediția a XII-a (2019-2020) a fost lansat de Biroul de Legatura…

- Un studiu al companiei de consultanța GfK privind privind puterea de cumparare in Europa 2018, consultat de G4Media.ro, arata disparitați majore intre regiunile din Romania, Moldova și sud-estul țarii (cu excepția București – Ilfov) fiind cele mai slabe la acest indicator. Județele situate aproape de…