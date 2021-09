Stiri pe aceeasi tema

- Se schimba conditiile de intrare in Marea Britanie pentru cetatenii romani nerezidenti. E nevoie de pașaport. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca incepand de la 1 octombrie, cetațenii europeni nerezidenți și care nu sunt protejați de programul britanic de inregistrare a cetațenilor Uniunii Europene…

- Cetatenii UE carora li s-a refuzat dreptul de a ramane in Marea Britanie ar trebui sa paraseasca tara de bunavoie. Daca nu fac acest lucru, vor fi expulzati, a avertizat un ministru britanic citat de Politico.

- In continuarea informatiilor transmise referitoare la regimul de intrare si sedere in Regatul Unit in contextul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca incepand cu data de 1 octombrie 2021, cetatenii europeni nerezidenti (care nu sunt protejati de…

- La externare, barbatul de 58 de ani din Marea Britanie i-a indemnat pe oamenii care nu s-au vaccinat inca sa o faca. „Riscul este pur și simplu prea mare”, a spus el, potrivit BBC . Un barbat care a petrecut 203 zile internat in spital dupa ce s-a imbolnavit de COVID a fost in cele din urma externat…

- Sajid Javid, ministru al Sanatații in Marea Britanie, iși cere scuze dupa ce a indemnat oamenii sa „nu se mai ascunda de Covid”, in urma criticilor pe care le-a primit din partea victimelor virusului. Javid a scris sambata pe Twitter ca s-a vindecat de Covid – boala pe care a contractat-o in ciuda…

- La capatul unei situații care a durat 7 luni, in care Google trebuia sa ajunga la un consens cu presa locala pentru utilizarea conținutului acestora in cadrul Google News, gigantul american s-a ales cu o amenda de 500 de milioane de euro, acordata in urma consultarii ultimelor reguli stabilite de Uniunea…

- Marea Britanie a anuntat vineri ca a primit 6 milioane de cereri de rezidenta in cadrul procedurii destinate cetatenilor europeni (#EUSettlementScheme), inainte de expirarea termenului-limita stabilit, 30 iunie, informeaza Reuters. Dupa finalizarea iesirii din Uniunea Europeana la sfarsitul…