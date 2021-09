Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o perioada in care incertitudinea este cuvantul zilei, cei de la Time Out au creat un top cu cele mai bune orașe din lume. Topul include cele mai bune 37 de orașe din lume in 2021. Clasamentul a fost intocmit printr-un sondaj realizat cu 27.000 de participanți din intreaga lume. In top 10 apar…

- Capitala R. Moldova se afla pe locul 228 in topul celor mai sigure orașe din lume. Așa arata datele platformei Crime Index by City 2021 Mid-Year care aduna informații din cele mai importante orașe ale lumii, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. Potrivit raportului, cel mai sigur oraș din lume este…

- Barbati cercetati pentru abateri la regimul rutier. La data de 10 august a.c., in jurul orei 21.20, politisti Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism pe Soseaua Mangaliei din municipiul Constanta, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a rezolvat problema poluarii din oraș. Deși in Timișoara pute aproape zilnic a cauciuc de la Continental și autoritațile nici macar nu amendeaza compania, primarul a gasit soluția pentru aer curat. Strazile din centrul orașului Timișoara vor fi inchise pentru mașini,…

- Aproximativ 4,55 milioane de nopti de cazare au fost rezervate in Romania, in 2019, prin intermediul platformelor de economie colaborativa precum Booking, Airbnb, Expedia Group si Tripadvisor, arata datele publicate, marti, in premiera de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Clasamentul celor mai tari strazi din lume, intocmit de Time Out și citat de CNN, este condus de Smith Street din Melbourne, Australia, cunoscuta pentru magazinele sale independente, barurile gay, muzica live și...