Cum arată topul celor mai poluate orașe din lume. Pe ce loc se află Bucureștiul Se vorbește constant despre poluare, mai ales cea din marile orașe. In tot acest context, apar noi vești despre cum arata topul celor mai poluate orașe, la nivel mondial. Bucureștiul nu lipsește din acest clasament. Pe ce loc se situeaza capitala Romaniei? Și capitala carui stat se situeaza pe primul loc in topul celor mai […] The post Cum arata topul celor mai poluate orașe din lume. Pe ce loc se afla Bucureștiul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Strazile din capitala Vietnamului, Hanoi, au fost invaluite luni de un smog dens care a redus dramatic vizibilitatea din cauza poluarii atmosferice cauzate de nivelurile ridicate de particule provenite din emisiile vehiculelor si de praful fin asociat cu industria de constructii, informeaza Reuters…

- Strazile din capitala Vietnamului, Hanoi, au fost invaluite luni de un smog dens care a redus dramatic vizibilitatea din cauza poluarii atmosferice cauzate de nivelurile ridicate de particule provenite din emisiile vehiculelor si de praful fin asociat cu industria de constructii.

- Bucureștiul ramane capitala europeana a riscului seismic, arata Gabriela Firea la 47 de ani de Marele Cutremur, acuzand ca toate șantierele pe care le-a lasat in 2020 foarte aproape de finalizare au lacatul pe ușa, la propriu. se „Aproape 4 ani de cand s-a pus lacat pe programul „București Trainic”.…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 30 ianuarie, la Antena 3, ca liberalii pot merge singuri in toate alegerile din acest an, inclusiv la cele pentru Primaria Capitalei, precizand ca PNL ia in calcul sa nu il mai sustina pe Nicusor Dan pentru un nou mandat la PMB, cum a fost in 2020,…

- Potrivit fostului primar general al Capitalei, „mediul de business nefavorabil” și „lipsa de susținere din partea autoritaților locale” sunt motivele pentru care o companie privata de car-sharing a decis sa plece din București."Primaria Capitalei nu a incurajat acest transport alternativ, chiar a impus…

- Intr-un oraș in care exista peste 1.5 milioane de mașini, putem doar sa ne imaginam cați nervi sunt in trafic. La orele de varf, se pot observa cu ușurința cozile de mașini blocate pe bulevardele principale precum Barbu Vacarescu, Aviatorilor, Unirii sau Magheru. Motivul este unul simplu, oamenii aleg…

- Este oficial, capitala Romaniei, București, se afla in topul celor mai aglomerate orase din lume. Desi soferii pierd ore bune in trafic, acestia nu ar renunta pentru nimic in lume la masina, iar asta o demonstreaza un studiu realizat la finalul anului 2023. Mai mult, acestia mai mult stau pe loc decat…

- București a fost, anul trecut, pe locul opt in topul celor mai aglomerate orașe din lume. O spune indexul anual realizat de un producator de sisteme GPS, potrivit antena3.ro. In Europa, Bucureștiul se claseaza pe cea de-a patra poziție. Același index arata ca, in 2023, bucureștenii au pierdut 150 de…