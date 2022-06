Stiri pe aceeasi tema

- Conform Counterpoint, volumul vanzarilor de smartphone -uri premium a scazut la nivel global cu 8% fața de anul trecut, dar a avut totuși o performanța mai buna decat piața totala de smartphone-urk, care a scazut cu 10 procente. Acesta este al optulea trimestru in care piața premium a depașit creșterea…

- 156.000 de elevi din toata țara au susținut Evaluarea Naționala in acest an și 82%% dintre ei au luat o nota de trecere, adica peste 5. Promovabilitatea a crescut cu aproape 6%, fața de anul trecut. Dar „nu ne spune nimic diferența aceasta”, precizeaza specialiștii in educație, pentru Libertatea. O…

- Ce diferente sunt intre tuica, palinca si horinca. La romani, țuica, palinca și horinca dau startul petrecerilor, cu precadere de in zilele de sarbatoare. Aceste licori, apreciate in fiecare regiune a țarii, sunt nelipsite de pe mesele romanești, fiecare gospodarie avand propria metoda de fabricație.…

- Samsung a fost prima cu un senzor foto de 200 de megapixeli, anuntat pe final de 2021 si pregatit sa ajunga pe Motorola Edge 30 Ultra in iulie daca zvonurile sunt corecte. E drept ca si Omnivision s-a miscat rapid si a lansat un senzor cu rezolutie similara, dar Samsung a pregatit un artificiu de PR…

- ASUS a anunțat in cadrul unui eveniment online noul Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402), un laptop puternic și compact, destinat creatorilor de conținut. Acesta are doua ecrane, noua generație a touchscreen-ului ScreenPad™ Plus fiind acompaniata de designul nou cu inclinare automata Active Aerodynamic…

- Ca in fiecare an, creștinii catolici sarbatoresc cu o saptamana mai devreme sarbatorea de Paște. Probabil ca știți ca tradițiile pascale catolice și creștine au amestecat practicile religioase cu ouale vopsite și iepurașii de ciocolata. Dar lumea ortodoxa are propriile sale moduri foarte diferite de…

- Apple pregateste o colectie completa de Mac-uri bazate pe procesoare Apple Seria M, iar conform lui Mark Gurman de la Bloomberg, nu mai putin de 9 modele Mac sunt in pregatire. 4 procesoare Apple M2 se afla in teste, sugerand un debut poate chiar in 2022. Apple a testat dispozitivele folosind aplicatii…

- Veste de ultim moment de la pompa. Ce diferențe sunt acum intre prețurile la benzina fața de motorina. Dezechilibrul dintre cerere și oferta la motorina pe piața europeana, dar și de pe cea locala, a facut ca diferența de preț dintre un litru de combustibil diesel și unul de benzina sa se dubleze in…