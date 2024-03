La ce trebuie să fie atenți bărbații când își îngrijesc pielea La ce trebuie sa fie atenți barbații cand iși ingrijesc pielea ”Exista diferențe notabile intre pielea femeilor și cea a barbaților, diferențe date inclusiv de testosteron. Pielea barbaților este mai groasa, astfel ca pot folosi produse de curațare ceva mai dure, nu au nevoie de dubla demachiere și ar trebui sa foloseasca produse de exfoliere mai concentrate, care sa conțina in principal acid salicilic. Trebuie sa foloseasca zilnic toner Recomand barbaților sa foloseasca tonerele. In fiecare dimineața și seara, ele sa fie parte din rutina lor de ingrijire. Tonerul ne ajuta sa curațam foarte bine… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

