Dieta cu struguri - Ajută organismul să elimine toxine și să se regenereze Dieta cu struguri este recomandata mai ales de catre naturopați iar perioadele optime pentru a urma aceasta dieta sunt primavara și toamna.Baza acestei diete o formeaza strugurii, consumați in cantitatea dorita, timp de o saptamana. In general, se consuma intre 2 și 4 kg pe zi. Poate fi repetata la fiecare 4 sau 5 luni.Structura acestei dieteLa cele trei mese principale ale zilei (al caror interval poate fi restrans intre jumatatea dimineții și cea a amiezii), se mananca struguri (integral, cu pielița și samburi).De cateva ori pe zi, se poate consuma cate o porție de supa de verdețuri/legume,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

