Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii și fanii de la CSA Steaua au fost victimele xenofobiei la amicalul jucat in Bulgaria, 3-2 cu Ludogoreț. CSA Steaua, care ratat calificarea in play-off-ul Ligii 2, a profitat de pauza competiționala și a mers in Bulgaria pentru a juca un amical cu Ludogoreț, echipa de pe primul loc. ...

- Romania va fi susținuta de un public numeros la amicalul cu Irlanda de Nord, programat vineri, 22 martie, de la 21:45. Meciul de pe Arena Naționala, primul test al „tricolorilor” inaintea Europeanului din Germania, a starnit un interes major in randul suporterilor naționalei. Cu 4 zile inaintea meciului,…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a convocat 29 de jucatori pentru amicalele cu Irlanda de Nord și Columbia, care se vor disputa la finalul acestei luni. Luna aceasta, naționala Romaniei disputa primele meciuri de pregatire dupa ce a obținut calificarea la Campionatul…

- Didier Deschamps (55 de ani), selecționerul Franței, a sarit in apararea lui Paul Pogba (31 de ani), jucator suspendat pentru 4 ani dupa ce a picat un test doping in august 2023, fiind depistat cu doze anormale de testosteron. ...

- Jucatorii și stafful tehnic ai echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, care trebuiau sa revina la Bucuresti miercuri dupa participarea la Campionatul European din Germania, au fost blocati pe aeroportul din Frankfurt din cauza vremii nefavorabile. Autoritatile germane au luat decizia de a…

- Jucatorii, stafful tehnic si ceilalti componenti ai delegatiei echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, care trebuiau sa revina la Bucuresti miercuri dupa-amiaza dupa participarea la Campionatul European din Germania, sunt blocati pe aeroportul din Frankfurt din cauza vremii nefavorabile.Aeronava…

- Jucatorii, stafful tehnic si ceilalti componenti ai delegatiei echipei nationale de handbal masculin a Romaniei, care trebuiau sa revina la Bucuresti in aceasta dupa-amiaza dupa participarea la Campionatul European din Germania, sunt blocati pe aeroportul din Frankfurt din cauza vremii nefavorabile.Aeronava…

- Romania a parasit Campionatul European dupa ce a terminat pe antepenultima poziție. Elevii lui Xavi Pascual au pierdut meciurile cu Austria, Spania și Croația. Cum un necaz nu vine niciodata singur, naționala Romaniei a avut probleme și cu zborul de intoarcere. Zbor anulat pentru jucatorii Romaniei…