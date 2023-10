Volodimir Zelenski nu va mai susține un discurs in Parlamentul Romaniei. Aceasta decizie ar fi fost luata de staff-ul lui Volodimir Zelenski din motive de securitate. Potrivit unor surse, au fost temeri ca senatoarea Diana Sosoaca va interfera cu momentul si va face o scena neplacuta in plenul reunit. Președintele Ucrainei are programata o intrevedere cu președintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Intalnirea a fost stabilita pentru ora 13:00. Cei doi președinți vor avea discuții fața in fața, dupa care vor susține o declarație de presa. ”Vizita reconfirma continuarea sprijinului neconditionat al…