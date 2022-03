Stiri pe aceeasi tema

- Știm ca iți era dor, așa ca iat-o! Noua piesa este aici! YouBeat lanseaza alaturi de Denize remix-ul piesei ”Bellyache”, unul dintre marile hit-uri interpretate de Billie Eilish. Producția este realizata de la 0 de catre You Beat, iar Denize și-a adus aportul prin interpretarea unica. Piesa este numai…

- Cea mai ascultata piesa romaneasca pe Spotify Mr. Saxobeat este cea mai ascultata piesa romaneasca pe Spotify. In prezent, piesa Alexandrei Stan are peste 300 de milioane de ascultari pe cea mai importanta platforma de servicii de streaming muzical din lume. Este singura piesa a unui artist din țara…

- Dupa succesul de care s-a bucurat „Faded Love”, care a adunat peste 7,7 milioane de vizualizari pe Youtube, Leony a revenit cu „Remedy”. Artista a vorbit despre ce iși dorește sa transmita prin intermediul piesei, despre inspirația din spatele ei, cat și despre așteptarile pe care le are. „Remedy” a…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- Nu mai e la moda sa te lauzi cu cate share-uri ai facut pe Facebook. Nici trendingul de pe YouTube nu mai conteaza. E perioada Tik Tok-ului și pentru ca Virgin Radio Romania le are cu muzica, Silviu Andrei iți prezinta Tik Tok Song of The Week! Discutam impreuna despre cele mai populare sunete din...…

- Years & Years a lansat piesa “Sooner or Later”, ultimul single inaintea noului album – “Night Call”. Proiectul va fi disponibil incepand cu 21 ianuarie 2022 si va contine piesele “Starstruck” si “Sweet Talker” impreuna cu Galantis. “Sooner or Later” canalizeaza furia resimtita fata de barbatii care…

- Adele – artista care a renascut CD-ul, cuceritoarea tuturor topurilor internaționale – revine cu un videoclip nou-nouț pentru „Oh My God”, un moment culminant pentru recentul ei album, 30. Cantareața a oferit un teasing printr-un scurt trailer pe rețelele de socializare, deși orice material semnat de…

Cred ca putem fi cu toții de acord ca industria muzicala nu va muri niciodata, deoarece este susținuta de fiecare generație ce pare din ce in ce mai interesata sa se exprime prin aceasta arta. Traim...