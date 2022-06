Stiri pe aceeasi tema

- O romanca in varsta de 67 de ani, data in urmarire naționala și internaționala, a fost prinsa de Poliția din Suedia. Femeia fusese condamnata in 2012 la 5 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu. Este vorba despre Diana Gasparovici, fost inspector general de stat adjunct la Inspectoratul…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca Suedia nu ar trebui sa se astepte ca Ankara sa ii aprobe cererea de aderare la NATO fara ”sa ii inapoieze teroristii”, pe motiv ca NATO este o organizatie menita ”sa asigure securitatea”, iar Ankara ”nu poate aproba” ca Alianta Nord-Atlantica ”sa…

- Unele dintre cele mai mari exerciții desfașurate vreodata de alianța militara in țarile baltice vor incepe in cursul zilei de luni. Exercițiile NATO poarta numele de cod „Ariciul”, potrivit BBC. Exercițiile vor avea loc in Estonia in urmatoarele doua saptamani și vor implica 15.000 de soldați din zece…

- Inca doua persoane condamnate in același dosar cu fostul primar al Capitalei, medicul Sorin Oprescu, au fost date in urmarire generala, dupa ce nu au fost gasite la domiciile lor de polițiști. Astfel, potrivit unui comunicat al Poliției Ilfov, „astazi, 13 mai 2022, in urma deciziei instantei, politistii…

- Antonina Radu, pompier al Inspectoratului pentru Situații de Urgența București – Ilfov, condamnata definitiv la 8 ani și 8 luni de inchisoare in dosarul ”Colectiv”, a fost data in urmarire internaționala, joi, dupa sentința definitiva data de magistrați, pentru ca nu fusese gasita la domiciliu. Polițiștii…

- ​Guvernul de la Stockholm și Forțele Armate ale Suediei și-au intensificat eforturile de a intari apararea insulei Gotland din sudul țarii, in urma amenințarilor repetate ale Rusiei, relateaza Euractiv. Capacitatațile militare sunt intarite de urgența pe insula iar forțele armate suedeze planuiesc un…

- Sevil Shhaideh, fost ministru PSD al Dezvoltarii din Guvernul Victor Ponta, a fost achitata in dosarul „Belina”, alaturi de ceilalți patru inculpați. Decizia pronuntata joi de Tribunalul Bucuresti nu este definitiva. Decizia Tribunalului București a fost in prima instanța. „Dispune achitarea inculpatei…

- Direcția Naționala Anticorupție a transmis, joi, un comunicat in care cearta politicienii care „fac presiuni” și „dau indicații” cu privire la anchetele penale, in speța cea privind achiziția exagerat de mare a vacinurilor pentru țara noastra. „Ca reacție la articolele aparute in mass media și afirmațiile…