Diagnostic Horea Vușcan: Cât costă licența pentru o farmacie și cine o plătește? Romania se afla pe locul șapte in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de farmacii, cu peste 8.000 de unitați. Dar, daca raportam numarul de farmacii la 1 milion de locuitori, Romania urca pe locul patru in clasament, fiind devansata doar de Grecia, Bulgaria și Spania. Pentru a deschide o farmacie, criteriile demografice difera in funcție de locație. Astfel, in București, se poate deschide o farmacie pentru fiecare 3000 de locuitori, in timp ce in reședințele de județ se permite o farmacie la 3500 de locuitori. In alte orașe, criteriul este de o farmacie la 4000 de locuitori. Toate aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Probabil ca nu exista zi in care sa nu spunem “Aoleu, astazi ce o sa mai fie?”. Probabil ca nu exista zi in care, in presa locala sau centrala sa nu se vorbeasca despre tunuri financiare, mafioți, traficanți și alții, caci vremea baronilor locali… a apus. In trend acum sunt cartelurile. Omului de afaceri…

- “Asociația funcționarilor publici din cadrul ANAF, vine in sfarșit cu o propunere legislativa in favoarea contribuabilului. Aceștia susțin ca, in cazul in care Statul acorda o amenda nejustificata, acesta trebuie sa plateasca dobanzi și penalitați, exact ca și cetațeanul.” In anii ce au urmat Revoluției…

- Potrivit unui raport al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, vara 2023 ar putea fi la fel de secetoasa ca vara anului trecut pentru Europa. In acest sens, sunt cruciale ploile din urmatoarele saptamani, in condițiile unei ierni calde și lipsite de precipitații. Grecia, Spania, Franța,…

- Aproximativ 20.600 de persoane si-au pierdut viata in urma unui accident rutier in cursul anului trecut in Uniunea Europeana, o crestere cu 3% fata de 2021, dar o scadere cu 10% fata de nivelul de dinaintea pandemiei, in 2019, arata datele preliminare publicate marti de Comisia Europeana, citate de…

- Cinci țari din Uniunea Europeana și-au vazut importurile din Rusia crescand cu peste 50% de cand a inceput invazia, arata analiza o analiza The Telegraph. Valoarea importurilor in Ungaria, Slovenia, Grecia, Bulgaria și Spania a fost cu pana la 250% mai mare decat media in luna noiembrie a anului…

- Austria isi mentine dreptul de veto fata de aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen, a transmis sambata cancelarul austriac Karl Nehammer inainte de a pleca, impreuna cu ministrul sau de interne, Gerhard Karner, in vizita in Bulgaria, unde luni se vor duce personal sa vada ce se intampla la frontiera…

- Doi romani care fac inconjurul lumii au ramas uimiți cand au vazut cat costa sa faci plinul la mașina in Arabia Saudita. Mai in gluma, mai in serios, aceștia au spus ca vor sa aduca și acasa combustibil. Un videoclip postat de doi vloggeri romani care traiesc intr-o duba transformata intr-o autorulota…

- Suedia susține intrarea Romaniei in spațiul Schengen și, in calitate de țara care a preluat președinția Consiliului UE, promite ca dosarul va fi fi pe agenda unei reuniuni oficiale, a transmis joi ambasadoarea Suediei la Bucuresti, Therese Hyden. Exista insa o condiție esențiala. „Contam pe sustinerea…