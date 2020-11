Stiri pe aceeasi tema

- "La aceasta ora, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, pune in aplicare 6 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune,…

- Polițiștii din Capitala fac vineri șase percheziții domiciliare in București și județul Ilfov, intr-un dosar care vizeaza tranzacționarea de echipamente medicale, in special maști de protecție, pentru care s-ar fi folosit certificate de conformitate nereale.

- Polițiștii din Capitala fac vineri șase percheziții domiciliare in București și județul Ilfov, intr-un dosar care vizeaza tranzacționarea de echipamente medicale, in special maști de protecție, pentru care s-ar fi folosit certificate de conformitate nereale.Potrivit Poliției Capitalei, perchezițiile…

- 50 de perchezitii in judetele Calarasi, Ilfov si la Bucuresti Foto: Arhiva. Procurorii DIICOT au facut, astazi, 50 de perchezitii în judetele Calarasi, Ilfov si la Bucuresti într-un dosar care vizeaza un grup infractional organizat, specializat în înselaciune cu consecinte…

- Politistii Capitalei efectueaza, joi, 11 perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prin comercializarea de obiecte de imbracaminte si incaltaminte expuse spre vanzare in mediul online. Potrivit DGPMB, persoanele suspectate…

- Procurorii DIICOT au efectuat, joi, 30 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Vaslui si Brasov, intr-un dosar de criminalitate organizata, in care erau implicate mai multe persoane, printre care si ofiteri de politie. "Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Procurorii DIICOT Dambovita, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Dambovita, au efectuat opt perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Dambovita, Ilfov si Prahova intr-un dosar de trafic de droguri de risc, anchetatorii indisponibilizand 250 de kilograme…

- Trei persoane au fost arestate si alte 10 vor fi propuse instantei pentru arestare preventiva, in urma perchezitiilor desfasurate miercuri de politistii Capitalei la mai multi membri ai clanului lui Sile Pietroi, acuzati de furt din locuinte. Politistii Capitalei au indisponibilizat, miercuri, in urma…