Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de telefoane reciclate inseamna 34 kg aur , 350 kg de argint și 15 kg de metal rar. In urma colectarii a peste 1 milion de telefoane mobile , operatorul Green Group specializat in gestionarea si reciclarea diferitelor tipuri de deseuri a recuperat 34 kg de aur, 350 de kg de argint si 15 kg…

- Judetul Gorj inregistreaza cel mai ridicat procent de apeluri la 112 care nu reprezinta o urgenta, 66,79% din totalul apelurilor primite, fiind urmat de judetul Covasna cu 63,40% si de judetul Arges cu 59,50%. Un cetatean din judetul Arges a apelat la 112, fara a avea o urgenta, de aproape 31.000 de…

- Clujul se numara printre județele cu cei mai mulți absolvenți de studii universitare. In clasamentul zonelor cu cel mai inalt grad de educație din Romania, unde peste 20% din populația rezidenta este absolventa de studii universitare, se afla și Bucuresti, Ilfov, Timis și Brașov, arata datele INS…

- Prognoza meteo saptamana 29.01.2024 – 05.02.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva ușor mai accentuata in regiunile extracarpatice. Furtuna Isha lovește Romania. Viscolul pune stapanire…

- Traficul rutier este restricționat, miercuri dimineața, in Afumați, unde banda 1 a sensului de mers catre capitala este ocupata de autovehicule parcate, precum și in Vama Siret, unde sensul de ieșire din țara este ocupat de autovehiculele protestatarilor, anunța Infotrafic, informeaza Mediafax.„In…

- Romanii incep sa se orienteze tot mai mult catre joburi care sa vina la pachet cu mai multe avantaje. Potrivit unei platforme de recrutare exista un job la mare cautare in țara noastra. Desi Guvernul a majorat salariul minim, sunt discrepanțe mari intre venituri in functie de zona in care locuim. Conform…

- 28 Decembrie 2023 Comunicat de presa privind finalizarea proiectului „Dezvoltarea societații OLEHEM ROTIREF SRL prin achiziția de echipamente” Societatea OLEHEM ROTIREF SRL, identificata prin CUI 37927929 , numar de ordine in Registrul Comertului J39/709/2017, cu sediul in Mun. Focsani, Str. B-dul…

- 22 Decembrie 2023 Comunicat de presa privind finalizarea proiectului „Dezvoltarea societații ECEZ SERV SRL prin achiziția de echipamente performante” Societatea ECEZ SERV SRL, identificata prin CUI 28340444 , numar de ordine in Registrul Comertului J39/244/2011, cu sediul in Sat Campineanca, Strada…