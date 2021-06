Stiri pe aceeasi tema

- Peste 8.000 de spectatori au intrat pe Arena Nationala, pentru a participa la partida de fotbal dintre echipele reprezentative ale Austriei si Macedoniei de Nord, din cadrul Turneului Final EURO 2020, a informat Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti. "Peste 8.000 de spectatori au…

- Suporterii vor avea acces, duminica, incepand cu ora 16,00, pe stadionul Arena Nationala din Capitala, la partida de fotbal dintre echipele reprezentative ale Austriei si Macedoniei de Nord, din cadrul Turneului final EURO 2020, pe baza biletelor puse la dispozitie de organizator si a bratarilor…

- Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti (DGJMB) precizeaza, in legatura cu situatia din zona Spitalului 'Foisor', ca scopul masurilor luate de jandarmi este acela de a crea conditiile normale de siguranta pentru personalul medical si pacientii care sunt transferati. …

- „In legatura cu adunarile publice desfașurate in Capitala, in data de 30 martie a. c., Direcția Generala de Jandarmi a Municipiului București face urmatoarele precizari:Am asigurat, permanent, masurile de ordine și siguranța participanților la aceasta manifestație. Prin elementele noastre de dialog,…

- Un numar de 29 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 14.000 de lei, au fost aplicate in urma adunarilor publice desfasurate in Capitala, in zona Piata Universitatii si Piata Victoriei, pe timpul noptii, informeaza Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti. Mai…

- Un numar de 30 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 29.950 de lei, au fost aplicate sambata atat organizatorilor, cat si unora dintre participantii la manifestatiile publice care au avut loc in zonele Piata Victoriei, Piata Universitatii, Parc Izvor si zona statuii Leu, informeaza Directia…

