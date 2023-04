DGA a prins în flagrant doi polițiști care au luat bani de la un șofer străin Doi polițiști bucureșteni au fost prinși in flagrant dupa ce au primit o suma de bani de la un șofer de alta naționalitate, care incalcase regulile de circulație joi, pe Calea Dorobanți. Ofițerii de la Direcția Generala Anticorupție din MAI i-au reținut pe cei doi, un ofițer și un agent, și i-au dus la audieri. […] The post DGA a prins in flagrant doi polițiști care au luat bani de la un șofer strain appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

