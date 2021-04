Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de consolidare și reconversie al fostei fabrici de bere Grivița, fondata in 1869 de afaceristul Erhard Luther sub nume propriu, a semnat un parteneriatul cu Kane Group pentru dezvoltarea funcțiunilor de la parterul cladirii Orzarie, unul dintre cele patru monumente aflate in plin proces de…

- Fosta Bambi, Denisa Tanase s-a imbogațit in pandemie vanzand parfumuri. Cu banii stranși ce la nunți și festivaluri pentru copii și-a deschis magazine la Bruxelles și Viena. La zece anișori induioșa cu refrenul ”Plangeam cand ii vedeam impreuna” pe care il canta cu sora sa, Raluca Tanase (sub titulatura…

- Mulți dintre operatorii de restaurante vor prefera sa inchida afacerile in perioada urmatoare, deoarece ar funcționa cu pierderi foarte mari din cauza noilor restricții de circulație, a declarat pentru Economedia Daniel Mischie, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din…

- "Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita si bauturi out of home (restaurante standard, fast-food, cantine, pub-uri si supermarket-uri) in cinci dintre cele mai mari orase din tara (Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj si Brasov) s-a ridicat in 2020 la 10,2 miliarde lei, ceea ce reprezinta o scadere…

- „Au fost discutii referitoare la bugetul de stat al Romaniei si la bugetul asigurarilor sociale, pe care le asteptam. Inca asteptam sa vedem daca premierul Florin Citu va veni cu acest buget in Parlament. Avem o certitudine insa si aceasta este ca bugetul va fi unul al austeritatii. Astazi am aflat…

- ENEL X ROMANIA A PUS IN FUNCȚIUNE ȘASE STAȚII DE INCARCARE A VEHICULELOR ELECTRICE IN CONSTANȚA București, 26 ianuarie 2021 - Enel X Romania, parte a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a pus in funcțiune primele șase stații de incarcare a vehiculelor electrice in…

- Comisia Tehnica a Federatiei Romane de Handbal, formata din 19 membri, a decis, prin vot secret, sa nu-i mai prelungeasca lui Bogdan Burcea contractul de selectioner al echipei feminine. Pentru preluarea postului a devenit favorit tehnicianul Adrian Vasile, de la CSM Bucuresti, informeaza Agerpres .…