- Transportatorii și fermierii se afla vineri in cea de a treia zi de proteste, la intrarile in București, unde polițiștii și jandarmii au facut filtre și le interzic accesul din cauza ca nu au autorizație pentru a manifesta in Piața Victoriei. Joi seara a fost un scandal uriaș, la marginea Capitalei,…

- Cercetatorii japonezi de la Universitatea Osaka au anunțat ca au descoperit o proteina anti-imbatranire, capabila sa stopeze celulele ”zombi” sa declanșeze cancerul și maladia Alzheimer. Iata și explicațiile. Cercetatorii japonezi explica, in revista Proceedings of the National Academy of Sciences,…

- Un tata si fiul lui au fost batuți cu pumnii, picioarele si taiati cu o maceta, in fata unui bloc din Iasi. Cei doi ar fi fost atacati spontan de un grup de persoane. Cei doi barbati s-ar fi intors acasa de Craciun din strainatate. Cel mai grav este tatal, care a suferit un traumatism […] The post…

- Artileria ușoara a AUR s-a dat in stamba de mai multe ori in Parlament. Ultima oara, Simion i-a zburat telefonul din mana Șoșoacei . AUR nu se poate prezenta in lupta electorala cu un biet palavragiu și temator de urlatorii din spațiul public. Șoșoaca l-a dovedit ca e superioara scandalului, burlescului,…

- Un nou fenomen extrem de periculos ia amploare in mediul online: postarile care incurajeaza sinuciderea, in special in randul copiilor. Totul se intampla pe noua aplicație de socializare Threads, unde utilizatorii au inceput sa se confrunte cu un val de cyberbullying.Victime ale acestui trend periculos…

- Dezbaterea Legii bugetului a dus la un scandal general in Parlament, atat intre aleșii AUR și Diana Șoșoaca, dar și intre un deputat PSD și UDMR. Din poza nu a lipsit nici USR. Acum, Puterea cere sancțiuni mai dure.

- Senatorul USR Sebastian Cernic a depus miercuri, 20 decembrie, o sesizare disciplinara, dupa ce a fost agresat de deputatul PSD, Daniel Ghița, pe holurile Parlamentului, a anunțat formațiunea condusa de Catalin Drula.In sesizarea depusa la președintele Camerei Deputaților, senatorul USR de Bacau a scris…