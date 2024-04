Matei Paun, figura din umbra, din spatele lui Nicușor Dan, este in centrul atenției pentru afacerile sale in Rusia și implicațiile in scandalul Panama Papers. Imagini paparazzi cu echipa de campanie pregatind terenul pentru alegerile locale, in favoarea lui Nicușor Dan, demonstreaza ca un nume important se afla in spatele acestui efort – controversatul om […] The post Matei Paun, omul din spatele lui Nicușor Dan, afaceri in Rusia și implicații in Panama Papers appeared first on Puterea.ro .