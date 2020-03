In orașul Rașnov, in toate spațiile publice a inceput, de astazi, dezinfecția. ,,Pentru aceasta procedura se folosește o substanța dezinfectanta specifica acestui tip de acțiune. Dezinfecția se face in toate parcurile din oraș, in toate locurile de joaca și in toate spațiile publice. Dezinfecția se va face ori de cate ori va fi nevoie. Aceasta procedura a fost facuta și in toate unitațile de invațamant din oraș”, potrivit unei postari pe pagina de Facebook, Orașul Rașnov. FOTO: Orașul Rașnov The post Dezinfecție in toate spațiile publice din Rașnov appeared first on NewsBV .