Luni, 5 februarie 2024, incepand cu ora 16.00, in aula Primariei Municipiului Sebeș, are loc dezbaterea publica a bugetului Municipiului Sebeș aferent anului 2024, a transmis administrașia locala.

Ședința publica ordinara a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc in data de 25 ianuarie 2024, incepand cu ora 14.00, in sala de ședințe a Primariei Municipiului Sebeș situata in Piața Primariei, nr. 1. Ordinea de zi poate fi consultata AICI .

In perioada Craciunului, peste 150 de polițiști din județul Alba au acționat, zilnic, pentru menținerea climatului de siguranța publica in județ. S-a intervenit la 201 evenimente, au fost sesizate 64 de infracțiuni și au fost aplicate 245 de amenzi, majoritatea pentru incalcarea normelor rutiere.

Ședința publica ordinara a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc in data de 20 decembrie 2023, incepand cu ora 16.00, in sala de ședințe a Primariei Municipiului Sebeș situata in Piața Primariei, nr. 1. Ordinea de zi poate fi consultata accesand link-ul: https://www.primariasebes.ro/ordinea-de-zi-sedintelor-de-consiliu/

Primaria Municipiului Sebeș aduce in dezbatere publica „Proiectul de hotarare privind aprobarea prețurilor de referința ale masei lemnoase „pe picior" producția anului 2024 pentru masa lemnoasa ce se valorifica prin licitație sau negociere din fondul forestier proprietate publica a Municipiului Sebeș".

Ședința publica ordinara a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc in data de 28 noiembrie 2023, incepand cu ora 14.00, in sala „Gheorghe Maniu" a Centrului Cultural „Lucian Blaga" Sebeș. Ordinea de zi poate fi consultata accesand link-ul https://www.primariasebes.ro/ordinea-de-zi-sedintelor-de-consiliu/.

Reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta au transmis, miercuri, ca au facut o verificare la punctul de lucru al SC CO-Dan Mar SRL- cofetaria Aida din Constanta, in urma desfasurarii unei actiuni de control la operatorii economici identificati in platforma

Creșa și gradinița cu program prelungit din cartierul Valea Frumoasei și-a primit azi copilașii voioși. Cei 74 de preșcolari care frecventeaza aceasta noua instituție de invațamant din Sebeș au fost intampinați cu personaje de poveste, cu sali de clase luminoase și dotate cu toate materialele necesare