Sebeș| Dezbatere publică pentru un proiect privitor la sterilizarea câinilor. Precizări din partea Primăriei Primaria Municipiului Sebeș aduce in dezbatere publica „Proiect de hotarare privind aprobarea programului de subvenționare a sterilizarii cainilor cu stapan ce aparțin rasei comune și a metișilor acestora aflați pe raza Municipiului Sebeș”. Cetațenii pot consulta documentația care a fost afișata pe pagina de internet a instituției www.primariasebes.ro, secțiunea Consiliul local-Acte administrative-Proiecte de hotarari aflate in dezbatere publica. In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionala in administrația publica, persoanele interesate pot trimite in scris… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

