- Zeci de elevi si profesori de la Colegiul National C.D. Loga din Timisoara au ajuns la spitale din Timisoara, cu simpatome de intoxicatie. Nu se cunoaste deocamdata cauza, dar se știe ca liceul nu are cantina, nu este racordat la rețeaua de gaze naturale si nici nu a fost facuta recent vreo dezinsectie…

- Nora Tabal, eleva in clasa a X-a A, la Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș, a obținut locul I la faza județeana a Olimpiadei de Matematica și s-a calificat in etapa naționala. O veste extraordinara vine din randul elevilor talentați ai Colegiului Național „Lucian Blaga” din Sebeș. Nora Tabal,…

- In maximum 6 luni, Alba Iulia și Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” vor avea o baza sportiva moderna Am predat, luni, catre Compania Naționala de Investiții, amplasamentul pentru construirea, in perimetrul Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, a unei baze sportive moderne, care va…

- La invitația Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, Caravana Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba va poposi in data de 8 februarie 2024, cu incepere de la ora 12:00, in mijlocul elevilor de la colegiul mai sus amintit. Evenimentul are loc in cadrul Zilelor Colegiului, prilej…

- Cadrele didactice și cei 1.250 de elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” așteapta cu mare emoție sa revina in localul din strada Independenței, locul in care, in anul 1919, și-a inceput frumoasa poveste și locul in care a fost sarbatorit centenarul aceastei școli aflate in elita invațamantului…

- Tradiția lecțiilor inedite de istorie prilejuite de evenimente importante a continuat la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș. „Am dedicat un moment special zilei de 24 Ianuarie 1859, la care au participat numeroși elevi care studiaza la școlile din Sebeș, demonstrand ca sunt interesați de istorie…

- Saptamana aceasta se implinesc 196 de ani de la intemeierea ”Colegiului Național” din Iași. Istoria acestei prestigioase instituții de invațamant a inceput la 23 ianuarie 1828, cand, carturarul Gheorghe Asachi inființeaza ”Gimnaziul Vasilian”. De-a lungul anilor, instituția a suferit numeroase transformari…