Dezbatere. Mirel Palada: Aroganţa lui Iohannis adună tabere sociale în spatele steagului lui Dăncilă. Se joacă! "Cu aroganța sa de a refuza dezbaterea televizata, cind acum cinci ani de zile striga cu gura pina la urechi dupa Ponta sa vina la televizor, Iohannis a reușit sa coaguleze tabere sociale diverse, care altminteri ar fi fost reticente sa se adune in spatele steagului lui Dancila. Acuma lumea e din ce in ce mai aprinsa pe acest subiect. Mai mult, lumea incepe sa se prinda ca lui Iohannis de fapt ii este frica. Se aduna emoții pro-Dancila și anti-Iohannis. Emoțiile, principalul motor al votului in turul 2. Incep sa-mi revizuiesc estimarile privind aceasta finala. Se joaca. Se joaca...",

