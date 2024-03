Dezaxat trimis după gratii de către judecătorii din Turda Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara la imobilul unui barbat de 43 de ani, din municipiu, cercetat pentru infracțiunile de harțuire, șantaj, lovirea sau alte violențe, amenințare, distrugere și lipsire de libertate in mod ilegal. In fapt s-a reținut ca, in perioada 25 ianuarie – 3 februarie, barbatul și-ar fi contactat fosta concubina, in varsta de 19 ani, prin apeluri telefonice, mesaje scrise și vocale, care, prin conținut și frecvența, i-ar fi creat o stare de temere victimei. Acesta ar fi amenințat-o cu acte de violența,… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 martie a.c. polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii – Secția 4 Poliție Rurala au dispus reținerea unui tanar de 19 ani și a unei femei de 38 de ani, din comuna Tritenii de Jos, in cadrul unui dosar penal instrumentat sub aspectul infracțiunilor de șantaj in forma continuata,…

- Polițiștii clujeni s-au aflat pe strazi in acest sfarșit de saptamana, in cadrul unor acțiuni de prevenire a evenimentelor rutiere și limitarii victimizarii participanților la trafic. In urma acestei acțiuni, polițiștii din Campia Turzii s-au confruntat cu doua situații care au condus la intocmirea…

- In ultimele zile polițiștii Serviciului Rutier Cluj, alaturi de formațiuni rutiere și de ordine publica au organizat acțiuni in intregul județ, cu scopul descurajarii conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație și impunerii unei conduite responsabile in trafic. In acest context, un barbat…

- Un barbat de 37 de ani a fost arestat la Turda pentru talharie calificata. Dupa ce a talharit un barbat, talharul a fost batut cu pumnii și picioarele de catre un alt barbat de 50 de ani. Agresorul talharului a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 30 ianuarie, polițiștii municipiului Campia Turzii…

- La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii municipiului Campia Turzii au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a doi barbați de 37 și 50 de ani, ambii din Campia Turzii, cercetați pentru comiterea infracțiunii de talharie calificata, respectiv lovire sau alte violențe, fapte prevazute și pedepsite de Codul…

- La data de 20 ianuarie a.c., in jurul orei 18.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Turda au oprit in trafic un conducator auto de 45 de ani, din comuna Savadisla, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ107M in localitatea Stolna. Acesta a fost inregistrat cu aparatul radar ruland…

- Masini distruse si oameni raniti din cauza neatentiei si alcoolului. Weekend plin de accidente pe soselele Clujului. In același timp, unii șoferi circula cu 135 km/h. „La data de 20 ianuarie, in jurul orei 18.00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Turda au oprit in trafic un conducator…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii din Turda și Campia Turzii au efectuat mai multe controale la comercianții de articole pirotehnice, descoperind mai multe nereguli. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au depistat, in jurul orei 12.40, un barbat de 33 de ani, in timp ce comercializa,…