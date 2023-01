Dezastru în China. Guvernul a raportat un număr uriaș de morți asociați Covid-19 De la inceputul lunii decembrie și pana in prezent 60.000 de oameni au murit de Covid-19 in spitalele din China. Raportarea numarului uriaș de victime asociate Covid-19 vine dupa o perioada in care China a fost criticata pentru ca nu a oferit date oficiale despre numarul de decese, informeaza Reuters. China a inceput sa desființeze in mod abrupt politica sa „zero Covid”, la inceputul lunii decembrie, renunțand la testarile frecvente, restricțiile de calatorie și lockdown-uri. Numarul de cazuri a crescut dramatic O data cu renunțarea la restricții, numarul cazurilor a crescut dramatic, iar multe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

