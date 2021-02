Stiri pe aceeasi tema

- Autoritati israeliene si ONG-uri au curatat duminica litoralul israelian de la Marea Mediterana dupa descoperirea uneia dintre cele mai mari scurgeri de petrol din istoria tarii, informeaza AFP. Citește și: Victor Ponta, despre dosarul Ioanei Basescu: 'Suntem penibili, sincer. Sa o condamni pe…

- In plina vreme geroasa, o familie din Texas a ramas fara locuința, dupa ce casa le-a ars in incendiu in timp ce incercau sa se incalzeasca. Incidentul s-a petrecut la cateva saptamani dupa ce tatal a murit din cauza COVID-19. Mama, pe numele sau Stephanie Rubio, și cei trei copii au ramas și fara locuința,…

- Chiar daca vaccinul anti-coronavirus nu este obligatoriu, refuzul de a ne imuniza ne-ar putea afecta libertatea de mișcare. Israel, țara care are cea mai mare rata a vaccinarii in randul populației, ar putea oferi cetațenilor care se imunizeaza anti-coronavirus un Green Pass, un certificat care permite…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a amanat, din cauza restrictiilor de calatorie impuse pentru contracararea pandemiei de coronavirus, vizita in Emiratele Arabe Unite si in Bahrain, prevazuta pentru saptamana viitoare, a anuntat joi biroul sau de presa, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Guvernul german intenționeaza sa reduca la „aproape zero” traficul aerian internațional pentru a limita raspandirea noilor tulpini ale coronavirusului, a anunțat ministrul german de Interne, Horst Seehofer. Conform cotidianului Bild, ministrul lucreaza la mai multe scenarii la cererea cancelarului Angela…

- Guvernul a aprobat, joi, prelungirea pana la 30 iunie 2021 a acordarii indemnizatiei acordate pentru persoanele care au timpul redus de munca din cauza pandemiei. In ședința de guvern de joi, Executivul a decis prelungirea acordarii somajului tehnic pentru domeniile restrictionate din cauza pandemiei…

- Un tanar era la un pas de tragedie din cauza unei amenzi. Un barbat in varsta de 28 de ani a amenințat ca se arunca de pe bloc din cauza unei sancțiuni pe care a primit-o pentru nerespectarea carantinei. Incidentul a avut loc azi-noapte, in municipiul Constanța. Reamintim ca acest oraș a fost plasat…

- PSD BN: Guvernul PNL pregatește cea mai neagra iarna pentru romani! Economiștii romani și straini declara ca Romania guvernata de PNL va trece prin cea mai grea iarna din ultimii ani. Deficitul bugetar din acest an este unul record, de asemenea și necesarul de finanțare, in contextul in care criza…