- Vicepresedinta americana Kamala Harris a anuntat sambata, la COP28 in Dubai, o contributie de 3 miliarde de dolari a SUA la Fondul verde pentru clima, compensand anii in care cea mai bogata tara a lumii nu a mai contribuit la acest Fond.

- Noua divizie de software si componente pentru automobile inteligente a grupului chinez Huawei Technologies ar urma sa fie evaluata la 250 de miliarde de yuani (34,67 miliarde de dolari), dupa ce va vinde pachete de actiuni catre o serie de investitori, inclusiv Changan Auto, au declarat pentru Reuters…

- Potrivit unui nou scenariu realizat pe baza creșterii numarului de fenomene meteo extreme, asiguratorii companiei Lloyd's estimeaza pierderile economice produse la peste 5.000 de miliarde de dolari.

- Anual, aproximativ 1,8 miliarde de dolari ajung in Republica Moldova prin intermediul schemelor ilicite de comerț, potrivit unei analize efectuate de economistul Veaceslav Ionița. De asemenea, acesta susține ca peste 500 de milioane de dolari ies din țara prin intermediul achizițiilor la preț exagerat.…

- In condițiile in care Statele Unite vor cheltui 750 de miliarde de dolari in urmatorii zece ani pentru modernizarea sistemului lor invechit de aparare nucleara, reporterii Associated Press au primit acces in bazele de rachete nucleare și in instalațiile de producție de armament pentru a vedea cum sunt…

- Alibaba Group, titanul chinez al comerțului electronic, dezvaluie ca va investi 2 miliarde de dolari in Turcia, dupa cum a confirmat Michael Evans, președintele companiei, in timpul unei intalniri cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

- Procesul aurului de la Roșia Montana, la ora deciziei: Gabriel Resources cere Romaniei despagubiri de 6.5 miliarde de dolari Procesul aurului de la Roșia Montana, la ora deciziei: Gabriel Resources cere Romaniei despagubiri de 6.5 miliarde de dolari Procedura de arbitraj intre compania miniera Gabriel…

- Comercianții straini au colectat 1,8 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale in depozite subterane in Ucraina inainte de sezonul de iarna, a anunțat miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, scrie uk.investing.com.Compania energetica de stat Naftogaz a declarat luna trecuta ca clienții straini…