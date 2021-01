Dezamăgire pentru fani: Cel mai mare festival de film din lume se amână Festivalul de la Cannes, cel mai mare festival de film din lume, care se desfașoara in mod tradițional in luna mai, a fost amanat pentru luna iulie din cauza pandemiei de coronavirus, declara organizatorii. „Așa cum am fost anunțat in toamna anului trecut, Festivalul Internațional de Film de la Cannes și-a rezervat dreptul de a modifica datele de organizare in funcție de evoluția situației globale de sanatate. Astfel, programat inițial in perioada 11 – 22 mai 2021, Festivalul va avea debuta marți, 6 iulie și se va incheia sambata, 17 iulie 2021″, precizeaza organizatorii, potrivit RTBF. Marea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au anuntat miercuri ca editia de anul acesta, care era prevazut sa aiba loc intre 11 si 22 mai, a fost reprogramata pentru luna iulie, scrie Le Figaro, informeaza News.ro. Fara a astepta primavara si impactul campaniei de vaccinare in curs, organizatorii…

- Festivalul de Datini si Obiceiuri Stramosesti ‘Ursii din Comanesti’, ajuns in acest an la cea de-a XXV-a editie, a fost amanat din cauza pandemiei de COVID-19, urmand ca implinirea unui sfert de veac de existenta sa fie sarbatorita in 2021, au anuntat, vineri, autoritatile locale. ‘Tinem foarte mult…

- In perioada 28 noiembrie / 05 decembrie 2020, se desfașoara, in organizarea Teatrului Alexandru Davila din Pitești, cea de a XXIV–a ediție a DaFeSt – Festivalul Internațional al Teatrului de Studio. Organizatorii au adaptat desfașurarea festivalului la realitațile actuale trecand spectacolele de pe…

- Urmeaza concedieri la Disney din cauza pandemiei de coronavirus. Zeci de mii posturi urmeaza sa fie eliminate de companie in anul 2021. Anunțul companiei vine dupa ce deja s-a renunțat la 28.000 de posturi din Statele Unite ale Americii, conform AFP . Compania Disney ia in calcul sa elimine 32.000 de…

- Meciul vedetelor din liga profesionista nord-americana de baschet, All Star Game, programat in perioada 12-14 februarie la Indianapolis, a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus si reprogramat pentru 2024, a anuntat conducerea NBA, citata de Reuters. "Desi suntem dezamagiti ca NBA All Star Game…

- Cea de-a treia editie a Festivalului Filmului Palestinian incepe joi, timp de cinci zile urmand sa fie difuzate online pe platforma Eventbook opt filme. Organizatorii au mai pregatit cinci evenimente de tip Q/A cu invitati speciali care vor fi transmise in fiecare seara prin live streaming…

- Piețele acoperite, cum ar fi Hala Obor din București, se vor inchide pentru a se preveni raspandirea noului Coronavirus. Decizia nu ar urma sa le afecteze pe cele organizate in spații deschise. In opinia premierului Ludovic Orban, masura este necesara și ar urma sa fie aplicata de luni deoarece sunt…

- Cea de-a 12-a editie a Concertului de Anul Nou de la Sibiu este incerta din cauza pandemiei de coronavirus, iar organizatorii au anuntat, joi, ca nu vor scoate bilete la vanzare decat la momentul la care se va stii daca situatia epidemiologica va permite organizarea evenimentului. Soprana Veronica Anusca,…