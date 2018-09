Stiri pe aceeasi tema

- In unitațile de invațamant din județ, pregatirile pentru noul an școlar au intrat in linie dreapta.Directorii au demarat lucrari pentru ca elevii sa fie primiți in cele mai bune condiții, zugravirea salilor de clasa, lucrarile de igienizare sau reparatii ale mobilierului fiind cateva dintre ...

- Duminica, 16 Septembrie, etnicii polonezi din județul Suceava sarbatoresc la Solonețu Nou ”Dozynki” sau Sarbatoarea Roadelor. Uniunea Polonezilor din Romania organizeaza din 2006 Sarbatoarea Roadelor la nivel național, in cadrul Zilelor Culturii Polone, in Solonețu Nou – cea mai mare localitate din…

- Sute de clienți care statea la Hotelul Steigenberger Aqua Magic din Hurghada, Egipt, au fost evacuați de compania internaționala de turism Thomas Cook dupa ce un cuplu de britanici a murit. Deși un purtator de cuvant al hotelului a declarat ca John Cooper a suferit un atac de cord, iar soția lui ar…

- In urma cu cateva luni, Autoritatea Federala de Transport din Germania vorbea despre suspiciunile ca Mercedes a utilizat un dispozitiv pentru trucarea emisiilor pe 600.000 de unitați Clasa C și Clasa G, care ar putea fi rechemate in service, potrivit unor informații neoficiale. Publicația germana Der…

- Nationala U20 a Romaniei va participa la World Rugby Trophy, a doua competitie valorica din lume la aceasta categorie de varsta, ce va avea loc la Bucuresti, in perioada 28 august - 9 septembrie. In urma stagiilor de pregatire si a celor doua meciuri test disputate in luna august, staff-ul tehnic a…

- Capitalizarea Wirecard a depasit pentru prima data capitalizarea Deutsche Bank la Bursa de la Frankfurt, acesta fiind rezultatul unei cresteri de 84-, in ultimul an. Ca urmare a acestei evolutii, actiunile fintech-ului care are sediul la Munchen vor fi incluse in DAX, indicele principal al Bursei germane,…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al pietei de capital romanesti a crescut cu aproape 6% in perioada 30 iulie - 3 august 2018, comparativ cu saptamana precedenta, la 142,67 milioane de lei, iar pe sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) s-a apreciat de 1,6 ori, conform…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la un avans al activitatii, dar si al preturilor, in comertul cu amanuntul, pana in luna august, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), scrie news.ro.Soldul conjunctural indica perceptia managerilor asupra dinamicii…