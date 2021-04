Stiri pe aceeasi tema

- Politia a arestat-o pe detinatoarea titlului Miss World, Caroline Jurie, dupa ce aceasta ar fi ranit-o pe Miss Sri Lanka, in timpul unei dispute pe scena, relateaza joi BBC, potrivit Agerpres. Pushpika de Silva a fost desemnata castigatoarea concursului "Miss Sri Lanka", duminica, in cadrul…

- Politia a arestat-o pe detinatoarea titlului Miss World, Caroline Jurie, dupa ce aceasta ar fi ranit-o pe Miss Sri Lanka, in timpul unei dispute pe scena, relateaza joi BBC. Pushpika de Silva a fost desemnata castigatoarea concursului "Miss Sri Lanka", duminica, in cadrul unei ceremonii televizate,…

- Poliția din Sri Lanka a arestat-o pe actuala deținatoare a titlului "Mrs. World", dupa ce ar aceasta ar fi ranit-o pe caștigatoarea "Mrs. Sri Lanka", intr-un incident care a avut loc pe scena la finalul concursului local, informeaza BBC.

- Actuala detinatoare a titlului Miss World este vizata de o ancheta a politiei in Sri Lanka dupa ce ar fi ranit-o pe castigatoarea concursului de frumusete Miss Sri Lanka, desfasurat in weekend, in timpul unei dispute cu privire la starea civila a acesteia, au anuntat miercuri autoritatile, relateaza…

- Actuala detinatoare a titlului Miss World este vizata de o ancheta a politiei in Sri Lanka dupa ce ar fi ranit-o pe castigatoarea concursului de frumusete Miss Sri Lanka, desfasurat in weekend, in timpul unei dispute cu privire la starea civila a acesteia, au anuntat miercuri autoritatile, relateaza…

- Caștigatoarea celui mai mare concurs de frumusețe din Sri Lanka a trecut printr-un moment mai puțin fericit imediat dupa ce jurații i-au inmanat premiul. Regina frumusetii, Pushpika De Silva, a ajuns de la ceremonie direct la spital, acolo unde a fost ingrijita de medici dupa ce o fosta caștigatoare…

- Caștigatoarea celui mai mare concurs de frumusețe din Sri Lanka a trecut printr-un moment mai puțin fericit imediat dupa ce jurații i-au inmanat premiul. Regina frumusetii, Pushpika De Silva, a ajuns de la ceremonie direct la spital, acolo unde a fost ingrijita de medici dupa ce o fosta caștigatoare…

- Costume de scena purtate de membrele grupului Destiny's Child in perioada de glorie a acestei trupe feminine vor fi scoase la licitatie in luna iunie, alaturi de tinute vestimentare ale altor vedete pop, precum Whitney Houston, Cher si Lady Gaga, informeaza Reuters. Reprezentantii casei de…